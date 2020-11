La Guàrdia Urbana de Barcelona, sota els focus: cinc episodis controvertits de gestió policial

El tiroteig de dissabte passat al Passeig de Sant Joan de Barcelona va deixar un sensesostre ferit greu per un tret d'un agent de la Guàrdia Urbana. El cas està judicialitzat i la víctima, de nom Marjan, està investigat per un possible delicte d'atemptat contra l'autoritat. El cas està ple d'ombres pel paper dels agents i s'haurà de resoldre als tribunals . Més enllà d'aquest incident recent, al llarg dels últims anys hi ha hagut episodis en què la Guàrdia Urbana ha estat a l'ull de l'huracà per actuacions controvertides. En són bon exemple el cas del 4-F, més conegut com a Ciutat Morta, les tortures a Yuri Jardine, o la mort de la gossa Sota, a banda del mediàtic cas del crim de la Guàrdia Urbana. Els repassem a continuació:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor