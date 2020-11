Més de 400 ajuntaments demanen més recursos per obligar fons d'inversió a cedir pisos buits

Més de 400 ajuntaments i ens municipals han participat en les jornades sobre ocupació d'habitatges organitzades per l'Associació Catalana de Municipis. Els participants han extret com a principal conclusió que els consistoris necessiten més recursos i treball coordinat per fer compatible el dret a la propietat amb el dret a un habitatge digne.A més de demanar més recursos per combatre les ocupacions il·legals, els ajuntaments també han reclamat més facilitats per poder obligar els fons d'inversió amb pisos buits que els cedeixin per fer lloguers socials. "Els ajuntaments i consells comarcals estan en la primera línia de la gestió d'aquesta realitat que no és fàcil de gestionar i compartint experiències locals podem conèixer diverses maneres d'afrontar-ho perquè sigui útil per als altres ens locals", ha dit la secretària general de l'ACM, Joana Ortega.En la segona sessió de les jornades, celebrada aquest dijous, la regidora de Reus Montserrat Vilella (JxCat) ha plantejat que les ocupacions són conseqüència encara de la crisi del 2008 i la dificultat per accedir a un habitatge. La regidora d'Habitatge de Barcelona, Lucía Martín (BComú), ha reclamat a les altres administracions l'impuls de més polítiques d'habitatge i l'alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras (JxCat), ha demanat canvis normatius per incorporar a la borsa pública els habitatges buits de grans propietaris. Des del Consell Comarcal del Bages també han assenyalat els pisos buits a la comarca com "l'arrel" del problema.El secretari general adjunt de l'ACM, Sergi Penedès, ha manifestat que "la manca estructural d'habitatge públic i les dificultats per disposar d'habitatge de lloguer accessible fa necessari trobar solucions per afrontar la problemàtica". Des de l'Observatori DESC s'ha insistit en l'actual crisi habitacional que ha passat de generar desnonaments hipotecaris a desnonaments pel lloguer.

