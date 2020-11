Diverses entitats demanen «urgència» en exigir el valencià per accedir a la funció pública

L'ACV Tirant lo Blanc, ACPV i Escola Valenciana han reclamat "urgència" en exigir la competència lingüística en valencià per a l'accés a la funció pública. El passat febrer el ple del Consell va aprovar el projecte de llei de la funció pública valenciana. El projecte preveu que s'acrediti la competència lingüística en valencià per a l'accés a la funció pública, segons es determina reglamentàriament.L'objectiu d'aquest requisit és garantir el dret de la ciutadania, recollit en l'Estatut d'Autonomia, a rebre un tracte equitatiu per part de les administracions públiques de la Generalitat valenciana, així com el dret a dirigir-se a l'administració en qualsevol de les dues llengües oficials, i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada.Segons han recordat, la llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) de 1983 tenia com un dels objectius específics fer efectiu el dret de la ciutadania a conèixer i usar el valencià, i disposava que l'administració, per a fer-ho possible, adoptés les mesures necessàries per a impedir la discriminació de les persones pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials.En aquest sentit, les entitats celebren que l'actual projecte de llei hagi esmenat aquesta manca i prevalgui l'acreditació de la competència lingüística en valencià com un requisit per a l'accés a la funció pública. Això no obstant, finalment la llei no determina els nivells de coneixement de llengua exigibles a cada cos i estableix, en la disposició final tercera, el termini d'un any des de l'entrada en vigor perquè el Consell aprovi la disposició reglamentària que els reguli.La competència lingüística en valencià és un requisit necessari per assegurar el coneixement suficient de les dues llengües oficials per part del personal de les administracions valencianes, i per tant, per a poder garantir els drets lingüístics del conjunt de la ciutadania valenciana.Després de 37 anys "d'incompliment" de l'articulat de la LUEV, aquestes entitats veuen necessari que el Consell reglamenti aquest aspecte "sense demora"; per això demanen que s'agilitzin els tràmits per a aprovar el projecte, respectant l'articulat actual pel que fa al requisit de la capacitació lingüística, així com que s'acceleri l'elaboració i l'aprovació del reglament que haurà de determinar el nivell de coneixement de valencià exigible en cada àmbit d'ocupació pública, de manera que es respecti, com la mateixa llei prescriu, el principi d'adequació entre el nivell de coneixement de valencià exigible i les funcions corresponents al lloc de treball.

