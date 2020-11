Aquests són els 15 grups poblacionals per organitzar el pla de vacunació

Altres notícies que et poden interessar

Qui es vacunarà primer contra la Covid-19? Els governs treballen contra rellotge per dissenyar un pla àgil que permeti començar a immunitzar la població tan bon punt les vacunes rebin l'autorització i, per tant, el segell de seguretat i eficàcia. El procés a l'estat espanyol arrencarà a mitjans de gener i ja es va avançar aquesta setmana que les persones que viuen en residències i el personal sociosanitari i sanitari, així com les persones amb una gran dependència que no estan institucionalitzades seran les primeres en rebre la vacuna. En total, 2,5 milions de persones.Serà a partir del març quan es posi en marxa la fase dos, que s'allargarà fins a principis de juny, i ja per últim, la fase tres, de l'estiu en endavant. Des del Ministeri de Sanitat s'han fet públics els 15 grups poblacionals avaluats per organitzar la vacunació. No es tracta d'un ordre, sinó d'una classificació en la qual s'aniran prioritzant els col·lectius en funció del seu risc de morbiditat i mortalitat, així com del seu risc d'exposició, d'impacte socioeconòmics i de transmissió. La velocitat la determinarà la quantitat de dosis disponibles. Espanya n'ha adquirit 140 milions per immunitzar 80 milions de persones.Els 15 grups, detallats pel ministre Salvador Illa aquest divendres, són els següents:1. Personal sanitari i sociosanitari.2. Persones residentes en centres de gent gran.3. Població general major de 64 anys.4. Persones amb gran discapacitat.5. Persones amb condicions de risc.6. Persones que viuen o treballen en comunitats o entorns tancats.7. Persones que pertanyen a poblacions vulnerables per la seva situació socioeconòmica.8. Persones amb feines essencials.9. Personal docent.10. Població infantil.11. Població adolescent i jove (majors de 16 anys).12. Població adulta.13. Població d'àrees d'alta incidència i/o situacions de brot.14. Embarassades i mares que proporcionen lactància natural.15. Població seropositiva a SARS-CoV-2.Illa ha explicat que només els quatre primers col·lectius que es vacunaran estan definits. La resta, seran "avaluats i dimensionats" a mesura que vagi evolucionant el procés de vacunació. "És una estratègia que s'anirà actualitzant", ha explicat tot advertint que el criteri prioritari serà reduir la mortalitat i el risc d'emmalaltir. També ha tornat a insistir que totes les vacunes que se subministrin compliran els requisits de seguretat i eficàcia. "Si no reben autorització, no seran administrades", ha subratllat.

