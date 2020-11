Catalunya tindrà 900.000 dosis de vacuna el primer trimestre de 2021

🔴 @albaverges, consellera de Salut: "Preveiem tenir a disposició 900.000 dosis de vacuna a partir del primer trimestre del 2021"https://t.co/2PZdZ875jR pic.twitter.com/vQbqY6Sitj — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) November 27, 2020

🔴 @albaverges, consellera de Salut: "Estem molt pitjor que quan va acabar el desconfinament de la primera onada. Tenim molts més ingressos al dia, però estem molt més preparats"https://t.co/2PZdZ875jR pic.twitter.com/N3lpiIBwKu — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) November 27, 2020

Catalunya disposarà de 900.000 dosis de la vacuna de Covid durant el primer trimestre de 2021, segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest matí a Catalunya Ràdio . Tal com ja es va anunciar, la vacuna se subministrarà primer als usuaris de les residències, els professionals que hi treballen i els professionals sanitaris."Estem molt pitjor que quan va acabar el desconfinament de la primera onada. Tenim molts més ingressos al dia, però estem molt més preparats"; ha apuntat. Per això, ha defensat que s’han de mantenir les restriccions i els terminis establerts: "Hem de mantenir els timmings. Hem de donar temps per avaluar aquest primer tram". I ha afegit: "Fins que no hi hagi un 70% de la població immunitzada, estarem en aquesta situació d'anar modulant la mobilitat amb control".La consellera, en la mateixa línia que els seus companys de Govern, ha alertat que cal anar en compte durant aquestes festes de Nadal. Però ha anat més enllà: “La millor manera de protegir el Nadal és el que fem ara, complir les mesures per anar baixant els contagis”.Vergés també ha estat molt dura amb el govern espanyol, a qui li ha reclamat que faci un pas endavant per donar suport a la gent que ho necessita, persones individuals i activitats econòmiques, “com fan altres països europeus”.Pel que fa a altres temes, com l’obertura de les pistes d’esquí, les cavalcades de reis o les eleccions al Parlament, la consellera ha dit que encara és massa d’hora, que s’estan preparant uns protocols però que encara no hi ha res escrit.

