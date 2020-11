Els autònoms es podran inscriure al registre del Govern a partir d'aquest dilluns

Altres notícies que et poden interessar

El DOGC ha publicat aquest divendres l'ordre per activar el registre previ per accedir als ajuts extraordinaris per als autònoms , que s'obrirà a partir de dilluns 30 de novembre a les 9h del matí i es tancarà el 7 de desembre a les tres del migdia. L'ordre d'inscripció al registre no determinarà la preferència en l'atorgament de l'ajut, que el Govern encara no ha precisat i que es negociarà conjuntament al Consell Català del Treball Autònom d'acord amb les disponibilitats pressupostàries del 2020 i 2021.Tot i això, des del Departament d'Economia s'assegura ja que tots els inscrits que compleixin amb els requisits cobraran. L'executiu català preveu destinar-hi una partida "molt més elevada" que els 20 milions d'euros de la prestació anterior, la qual va aixecar molta polèmica en el sector. El Govern diu que els autònoms no rebran en cap cas una prestació "irrisòria", sinó un pagament similar al que es va oferir en la polèmica convocatòria del 9 de novembre.La presentació del formulari d'inscripció prèvia serà equivalent a demanar l'ajut, i no caldrà fer cap altre tràmit. Els 10.000 beneficiaris de la subvenció del 9 de novembre no podran optar a les noves ajudes. De fet, la prestació tampoc serà compatible amb la convocatòria que va fer el departament de Treball per donar subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020.Per ara, el Govern –que ha creat un grup especial amb Vicepresidència, la conselleria de Presidència, Treball i Polítiques Digitals per tractar els ajuts- segueix analitzant com es resoldrà la convocatòria i concretar els ajuts, i de quina quantitat seran.Els autònoms donats d'alta al règim RETA o una mutualitat que fan l'activitat com a persona física a títol individual amb o sense treballadors a càrrec. En tot cas, el màxim de persones contractades per compte aliè d'aquest autònom no pot superar les sis, prenent com a referència la mitjana de l'any passat.També poden optar-hi els autònoms que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis, però en aquest cas, no pot haver-hi més de tres socis. La suma entre socis i treballadors per compte aliè no pot superar les sis persones.En el cas de socis de cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat, també s'hi poden sumar si no hi ha més de tres socis i la xifra total de socis i treballadors no socis és d'un màxim de sis persones.A més, cal que les persones tinguin el domicili fiscal a Catalunya, estiguin d'alta al RETA o a una mútua des d'abans de l'1 d'octubre, tinguin una base imposable sobre la renda de els persones físiques que en el darrere exercici disponible sigui igual o inferior a 35.000 euros, i un rendiment net de l'activitat en els tres primers trimestres del 2020 que no superi els 13.125 euros.

