Oxford farà un assaig addicional de la vacuna després d'un error amb sorpresa

La Universitat d'Oxford va anunciar a principis de setmana que la vacuna contra la Covid que desenvolupa conjuntament amb la farmacèutica AstraZeneca tenia un 70% d'efectivitat , segons els resultats d'un estudi realitzat a gran escala i que ja se situa en la fase tres. Al comunicat asseguraven que "ofereix un alt nivell de protecció" davant del virus.La Universitat ha admès ara un error en les dosis i ha anunciat que farà un assaig addicional. Un error que, de fet, pot suposar un avanç en la investigació.En els últims assaigs, es va produir un error de fabricació que va provocar que alguns voluntaris rebessin mitja dosi de la vacuna. Aquests pacients van desenvolupar una major taxa d'efectivitat (90% quan van prendre la dosi completa). En canvi, els que van prendre les dues dosis completes van presentar una eficàcia del 62%.Aquest nou assaig avaluaria aquesta dosi més baixa que va funcionar millor que la quantitat completa. "Ara que hem trobat el que sembla una major eficàcia tenim que validar-ho, així que necessitarem fer un estudi addicional. Probablement serà un altre estudi internacional", explica el CEO de AstraZeneca, Pascal Soriot,L'empresa no espera que aquest nou assaig retardi les aprovacions reguladores al Regne Unit i la Unió Europea i, per tant, la vacuna es podrà subministrar segons els terminis previstos.De la vacuna d'Oxford, Espanya va anunciar que n'havia comprat uns 3,5 milions i que es preveu que arribin a l'Estat el mes de desembre , si el fàrmac supera tots els filtres necessaris. El contracte al que es va arribar a l'octubre, contempla més de 31 milions i migde dosis fins al juny del 2021.La notícia de l'efectivitat de la vacuna d'Oxford va arribar just després que Sánchez anunciés una estratègia de vacunació única per tot l'Estat . El pla, segons va explicar el president espanyol, abraçarà totes les comunitats autònomes i garantirà la vacunació "d'un alt percentatge de la població" en els primers sis mesos del 2021.

