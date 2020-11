El BBVA i Banc Sabadell trenquen les negociacions per a la fusió

El Banc Sabadell i el BBVA han tancat les negociacions sobre una possible fusió per manca d'acord i descarten així crear la segona entitat més gran a l'Estat, per darrere de la que sorgirà amb la unió de CaixaBank i Bankia.El Sabadell ha notificat aquest matí a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que el seu consell d'administració "ha decidit donar per acabades les converses al no haver assolit les parts un acord sobre l'eventual equació de canvi de les accions d'ambdues entitats". Minuts després, el BBVA ha comunicat que les converses per la fusió "han conclòs sense que s'hagi arribat a un acord".D’aquesta manera, 11 dies després de confirmar a l’organisme supervisor que mantenien contactes per a una possible integració, les dues entitats comuniquen que desestimen portar-la a terme.Si la fusió s'hagués acabat concretant, l'entitat resultant hagués tingut un volum d'actius que s'acostaria als 600.000 milions d'euros, una xifra molt propera a CaixaBank i Bankia.Instants després d'anunciar al trencament de les negociacions, el Sabadell ha emès un comunicat on es detalla el seu nou pla de negoci, que es basarà en "reforçar el mercat domèstic" per incrementar l'eficiència en l'ús del capital i "augmentar la rendibilitat i la creació de valor pels accionistes". En la nota, l'entitat destaca la posició que té dins el segment de les petites i mitjanes empreses i assegura que se centrarà a potenciar aquesta branca per "millorar la generació orgànica de capital".En la mateixa nota, l'entitat presidida per Josep Oliu assegura que ampliarà el pla de reestructuració anunciat durant la presentació de resultats del tercer trimestre, que inicialment tenia prevista una retallada de 1.800 empleats a l'Estat a base de prejubilacions i baixes voluntàries. Dins aquest pla, Catalunya era el territori més afectat, ja que concentrava el 40% dels llocs de treball que es volien eliminar. Aquest mateix dijous, la direcció i els sindicats van arribar a un principi d'acord en relació amb les condicions de sortida dels treballadors.Finalment, el Sabadell indica que "analitzarà alternatives estratègiques de creació de valor" respecte als actius que té a l'estranger, incloent-hi la seva filial britànica TSB. De fet, el banc presidit per Oliu ja havia iniciat un pla de reestructuració a finals de 2019 que contemplava el tancament de més de 80 oficines a la Gran Bretanya.El trencament de les negociacions entre el BBVA i el Sabadell arriba dues setmanes després que les dues entitats fessin públic l'inici d'un procés de revisió d'actiu (due diligence) i designés assessors externs per avaluar la fusió. L'anunci també va coincidir amb la venda per part de BBVA de la seva filial estatunidenca, una operació que suposava la generació de 8.500 milions d'euros en capital i "una gran flexibilitat estratègica per invertir als mercats", tal com va assenyalar el president de l'entitat, Carlos Torres.Malgrat la posició del BBVA per llençar una oferta, el conseller delegat de l'entitat, Onur Genç, va assegurar el passat 18 de novembre que no tenia "cap pressa" per tancar una fusió amb el Sabadell. De fet, Genç va apuntar que mirava el Sabadell "en el context de moltes altres" oportunitats. "Només farem operacions si generen valor per a l'accionista", va subratllar.Per la seva banda, el conseller delegat del Sabadell, Jaume Guardiola, va limitar-se a dir que l'acord no era definitiu, tot i que va insistir en la necessitat de reforçar aspectes com la digitalització o reduir costos per incrementar la rendibilitat del sector financer.La fusió entre el BBVA i el Sabadell hauria acabat creant la segona entitat més gran de l'Estat en volum d'actius, sumant un total de 589.127 milions d'euros (tenint en compte les dades a tancament del 2019). La xifra s'hauria situat prop dels 650.000 milions que sumaran CaixaBank i Bankia un cop completin la seva fusió i lluny dels 350.000 milions que té el Banco Santander. Els beneficis agregats serien de 4.280 MEUR i el marge d'interessos s'hauria situat al voltant dels 22.000 milions.Pel que fa al nombre d'oficines, ambdues entitats n'haurien sumat més de 10.000 (repartides per l'Estat, el Regne Unit, Estats Units, Mèxic, Turquia, diversos països de l'Amèrica del Sud i alguns punts d'Àsia), mentre que la xifra de treballadors hauria superat els 150.000.

