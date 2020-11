VÍDEO El caos a la vetlla de Maradona obliga a suspendre l'homenatge

La vetlla de Diego Armando Maradona s'ha convertit aquest dijous en un caos als voltants de la Casa Rosada, seu del Govern argentí on se celebrava l'homenatge, per l'enfrontament entre policia i aficionats, en una escalada de tensió que va acabar suspenent l'últim adéu al mite mort el dia anterior.El comiat públic a Maradona transcorria sense incidents, però, amb previsió que la jornada acabés a les 16 hores, van començar els nervis. Milers de persones encara feia cues de diversos quilòmetres per entrar a la vetlla, situat en un dels salons de Balcarce 50, i es van produir llavors els primers aldarulls. La Policia va començar a establir talls que encara tindrien temps d'entrar i va començar la disputa entre els aficionats i els cossos de seguretat als voltants de la Plaça de Maig i zones limítrofes.Segons informa TyC, la policia ha carregat amb bales de goma, tanc d'aigua i gasos lacrimògens. Una part de la immensa multitud ha respost amb el llançament de pedres i ampolles, especialment en la intersecció de l'Avinguda de Maig amb 9 de juliol.Per moments es va decidir que donarien tres hores més a la vetlla, fins a les 19 hores, però la creixent situació de caos als carrers i a les portes de la seu del Govern va obligar les autoritats a tancar la Casa Rosada, amb gent intentant colar-se per les finestres i altres portes, i suspendre la vetlla fins a nou avís. Mentre els enfrontaments continuen, es traça ja el pla de trasllat del fèretre al cementiri Jardí de Bella Vista.

