Barcelona encén les llums de Nadal en què ha invertit 1,7 milions d'euros

Barcelona ha encès la il·luminació de Nadal aquest dijous i ha donat el tret de sortida a l'encesa amb l'espectacle Covinal de la ballarina Sol Picó a la plaça Comercial del Born. També hi ha hagut un muntatge de llum, música electrònica, música en directe i coreografia, que ha volgut ser un homenatge a la ciutadania, les trobades familiars i una crida a l'esperança dins de les dificultats d'aquest 2020.L'Ajuntament de Barcelona ha incrementat un 65% la inversió en il·luminació nadalenca, passant de l'1,2 milions d'euros de l'any passat als 1,7 d'enguany. L'augment del pressupost es tradueix en més vies il·luminades al centre de la ciutat i els eixos comercials; l'increment de la subvenció per als carrers il·luminats que promouen les associacions comercials, del 50 al 75% de subvenció; la il·luminació dels mercats i un nou model de contractació al qual aquest any s'han apuntat 16 carrers. Mitjançant aquest, és el consistori el que s'encarrega de la contractació, el disseny i la instal·lació de llums.Entre les novetats al centre hi ha la plaça de Catalunya, que per primer cop estarà il·luminada per Nadal; i la recuperació de les llums al carrer de Balmes. A més, es consoliden la plaça Urquinaona i Via Laietana i es continuen il·luminant la Gran Via, Aragó, el Paral·lel i la plaça Universitat. També es tornaran a il·luminar la Diagonal, el Passeig de la Verneda, Binèfar i Via Trajana i Creu Coberta i Pelai tornaran a tenir arcs de llums a banda i banda del carrer.D'altra banda, enguany s'ha iniciat el camí cap a un nou model de disseny, planificació i gestió que el consistori pretén consolidar el 2021 Aquest nou model ha de comportar un increment de la qualitat, amb especial incidència al centre, i aconseguint un relat integral a tota la ciutat. Amb aquest objectiu es farà un concurs per seleccionar l'estudi de disseny que prepararà el portfoli amb les propostes marc dels llums de Nadal. L'objectiu és que entre el 2021 i el 2022 estigui creat el 'Model Barcelona' de llums de Nadal.

