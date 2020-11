El TC inadmet el recurs de Pablo Hasel i deixa el raper a les portes de la presó

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmès el recurs de Pablo hasel contra la seva condemna de nou mesos de presó que va confirmar el Tribunal Suprem el passat juny pels delictes d'enaltiment del terrorisme i calúmnies a la monarquia i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Amb aquesta decisió, el TC deixa el raper a les portes de la presó. L'Audiència Nacional en podria ordenar l'ingrés de manera imminent, perquè el cantant ja va ser condemnat a dos anys per elogiar ETA el 2015.Hasel va ser condemnat a nou mesos de presó el 2018 i al pagament d'una multa per 30.000 euros. El tribunal va rebaixar la condemna, que inicialment era de dos anys. El cas va referència al contingut d'una seixantena de missatges publicats a Twitter i una cançó en què enaltia ETA i els GRAPO. L'Audiència Nacional va entendre que els missatges incitaven a actuacions violentes. El Suprem fa afegir també que el raper incloïa "tuits" amb videos que incitaven a la violència.La defensa va argumentar que els fets s'emmarcaven en la llibertat d'expressió, però el Suprem va assenyalar que aquest dret "compta amb algunes barreres" i està condicionat per "altres drets i exigències constitucionals" com el respecte a l'altra o la prohibició de conductes que enalteixen activitats terroristes o "afavoreixen un clima favorable a noves accions d'aquesta naturalesa". La sentència del Suprem va comptar amb el vot particular de dos magistrats, contraris al sentit del veredicte.

