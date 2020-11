El Passeig de Gràcia ajorna l'encesa de llums de Nadal per pressionar l'Ajuntament

Segons l'associació, el Districte de Gràcia ha negat el permís per posar la pista de gel "al·ludint de forma injustificada a motius de densitat de la trama urbana del barri". El president de l'entitat, Luis Sans, ha opinat que al darrera de la negativa hi ha "prejudicis ideològics", i lamenta que no s'ha tingut en compte "la necessitat urgent de reactivació del comerç i la restauració".A més, l'entitat també denuncia que el projecte es va presentar l'octubre passat i que no ha estat fins a aquesta setmana que s'ha rebut la resposta. També assegura que la pista comptava amb el suport de la Regidoria de Comerç, Turisme de Barcelona, Barcelona Oberta i el Gremi d'Hotels.