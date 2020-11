El Consell per la República prepara una reunió al desembre per aprovar el full de ruta

El Consell per la República (CpR) està preparant una reunió al desembre per aprovar el seu full de ruta abans d'entrar en precampanya. L'assemblea de representants fundacional del CpR s'havia de reunir al novembre per aprovar el pla de govern i ratificar a Carles Puigdemont com a president de la plataforma, però la trobada es va posposar per la segona onada de la pandèmia i es va marcar com a data límit per celebrar-la el 21 de desembre, ja sigui en format presencial o telemàtic. Fonts del CpR asseguren que es convocarà al desembre, però admeten que encara no hi ha una "data tancada".L'assemblea de representants fundacional està formada pels diputats del Parlament que van subscriure l'acord d'investidura del president inhabilitat Quim Torra, és a dir, els de JxCat i ERC, però no la CUP. Un pacte que va donar pas a la creació del Consell per la República.Fons de la plataforma, recorden que aquest és un òrgan "provisional" encarregat de preparar el terreny per a la futura elecció de l'assemblea de representants definitiva per part dels poc més de 90.000 ciutadans inscrits al CpR. Un cop escollida, la nova assemblea triarà la presidència i el consell de govern de l'ens.L'organització creada el 2018 està formada per representants de diverses formacions polítiques com JxCat, ERC, Som Alternativa o Poble Lliure i d'entitats com l'ANC i Òmnium, que tenen representants al consell de govern actual.

