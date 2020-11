Mainat s'explica per primer cop: «Tinc por»

Josep Maria Mainat ha parlat per primer cop des que es va fer públic l'intent d'assassinat a mans de la seva dona, Angela Dobrowolski. En una entrevista al Tot es mou de TV3, el productor televisiu i exmembre de la Trinca ha assegurat que està "una mica al límit" per la pèrdua de normalitat en la seva vida: "Tinc nens, he canviat tres vegades de pis perquè tenia una persecució mediàtica", afirma.En la seva primera explicació referent al cas, Mainat s'ha mostrat afectat per l'intent d'homicidi: "Tinc por. Vist el que fa penso que és capaç de moltes coses, i no sé on pot arribar", indica sobre Dobrowolski. En aquest sentit, li ha demanat que "si us plau reaccioni" perquè "ara ha d'estar bé. Ha de demostrar que no va intentar matar el seu marit i les coses que està fent no ajuden".Amb tot, Mainat sosté que "me l'estimo i me l'estimaré sempre, i estic disposat a ajudar-la. Hem viscut deu anys molt feliços però aquest mig any ho ha espatllat tot". Així, ara mateix creu que "no la veig capacitada per tenir els nens". Per fer front a la situació, l'exitós productor compta amb una psicòloga que "m'ajuda a mi i als nens".Sobre el recent desnonament de Dobrowolski d'un domicili de Mainat a Barcelona, ha explicat que "se n'hauria pogut anar abans" perquè "van arribar els Mossos i va marxar sense posar cap problema". Mainat opina que "fer les coses davant les càmeres i la premsa ho trobo horrorós". A més, ha revelat que va trobar "les parets més o menys bé, però no hi quedava res de valor, es van vendre tot el que van trobar".Veient imatges antigues de la seva dona, Mainat ha dit que abans "estava molt bé" fins que es va produir "un canvi radical a l'inici d'aquest any". Això va arribar quan es van separar que, segons l'exmembre de la Trinca, "va conèixer unes persones tòxiques relacionades amb el món del consum". I és que, si bé diu que "no l'he vist consumir", Mainat assegura que "l'he vist consumida".Per últim, en referència a la denúncia per violència de gènere de Dobrowolski contra ell, "no hi ha res". Mainat ha explicat que "hi ha una denúncia que s'arxivarà ara en la qual ella mateixa deia que mai l'he amenaçat ni agredit", i que "després va dir que se sentia perseguida pel fet de tenir un vigilant de seguretat que precisament vaig posar perquè no s'acostés a mi".

