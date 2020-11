L'epidemiòleg de referència a Alemanya demana no sortir de casa si es té un d'aquests dos símptomes

Altres notícies que et poden interessar

Christian Drosten és l'epidemiòleg que assessora Angela Merkel en la gestió del coronavirus a Alemanya. En plena segona onada, el doctor ha demanat un esforç més gran als ciutadans: no sortir de casa en cas de tenir picor al coll ni amb secreció nasal.En un podcast on participa habitualment , Drosten demana a la gent que tingui aquests símptomes que evitin tot tipus de contacte social, i fins i tot anar a la feina, encara que no es tracti de dos dels símptomes principals.Al mateix temps, a l'expert no el convenç l'estratègia de fer tests massius d'antígens, ja que creu que poden fer aparèixer "massa falsos positius". A més, afirma que no hi ha capacitat de produir-ne per a tothom. Així, opina que el millor és limitar-ne l'ús a casos específics, com ara les visites a residències.

