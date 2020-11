L'Eurocambra rebutja incloure la defensa del dret a l'autodeterminació en l'informe sobre drets fonamentals

L'Eurocambra ha rebutjat incloure la defensa del dret d'autodeterminació en l'informe sobre els drets fonamentals a la Unió Europea entre el 2018 i el 2019. L'esmena proposada per l'eurodiputada d'ERC Diana Riba reclamava a les institucions de la UE i als estats "respectar i defensar el dret d'autodeterminació així com les cultures, identitats, llengües i ambicions polítiques democràtiques i pacífiques dels pobles europeus". Tanmateix, amb 487 vots en contra, 170 a favor i 37 abstencions l'esmena ha estat eliminada. PP, Ciutadans, PSOE i Vox hi han votat en contra.La resolució aprovada alerta sobre el deteriorament dels drets fonamentals en alguns estats de la UE, però no en menciona cap en particular. Un cop més, la cambra ha reclamat un mecanisme efectiu per controlar el respecte a l'estat de dret a la UE.La ponent de l'informe, l'eurodiputada irlandesa Clare Daly, va denunciar a principis de setmana la "censura" de la seva nota explanatòria adjunta al text que mencionava l'existència de "sentències judicials que superen els deu anys de presó per permetre plebiscits democràtics", en referència al cas català.El president del comitè on s'ha elaborat l'informe, l'eurodiputat del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, va assegurar que les normes de la cambra li permeten suprimir l'opinió particular de la ponent si és contrària a l'informe i si ho demana una majoria de grups.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor