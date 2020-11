La CUP reitera la petició de dimissió de Batlle en una concentració a Barcelona

La CUP ha tornat a reclamar la dimissió del tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, per l'actuació de la Guàrdia Urbana en el tiroteig a un sensesostre dissabte passat.Els anticapitalistes han reiterat la demanda en una concentració davant de l'Ajuntament, a la qual han acudit una cinquantena de persones. La diputada al Parlament Maria Sirvent ha retret a Batlle que en un primer moment "assumís" el relat policial i dies més tard, amb la publicació de noves imatges del tiroteig, hagi hagut de rectificar. "El model policial és cada cop més autoritari", ha denunciat Sirvent.La portaveu d'Endavant a Barcelona, Rita Bruguera, també ha censurat l'actuació de la Guàrdia Urbana i ha reclamat la destitució de Batlle si el tinent d'alcaldia no dimiteix. Sirvent ha instat l'alcaldessa, Ada Colau, a reconèixer públicament que l'actuació de la Guàrdia Urbana va ser "injustificada".Amb el lema "No normalitzem la deriva autoritària de l'Ajuntament", la manifestació arriba després que la CUP hagi demanat la dimissió del tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, i la compareixença de l'alcaldessa, Ada Colau, al Parlament.Marjan C., l'home que va rebre un tret d'un agent de la Guàrdia Urbana continua hospitalitzat, estable dins la gravetat. Per ara l'única causa judicial oberta l'acusa d'atemptat contra l'autoritat. Arrels Fundació ha anunciat que es presentarà com a acusació popular en la investigació dels fets i el seu director, Ferran Busquets, assegura en una entrevista a NacióDigital que la Guàrdia Urbana va "fallar" en la seva actuació.

