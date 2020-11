Oriol Mitjà alerta d'una tercera onada «segura»: «No hi ha hagut cap millora significativa»

La 3a onada és segura si no actuem diferent. No hi ha hagut cap millora significativa en l'estratègia de control des del juliol", ha sentenciat en un fil de piulades.

"Si poguéssim pagar els ajuts de manera directa als sectors afectats, no estaríem reobrint negocis". Així ha reconegut Argimon que, amb les dades de l'epidèmia a la mà, no s'haurien flexibilitzat les restriccions si no fos per la urgència econòmica de determinats sectors i la impossibilitat de sufragar els efectes d'un tancament més llarg com han fet altres països, com per exemple França. Salut diu que no té diners per pagar ajuts, però cal entendre si tenen diners per tests d'antigen. També seria bo que es deixin ajudar pel sector privat o pel ciutadà"."Si poguéssim pagar els ajuts de manera directa als sectors afectats, no estaríem reobrint negocis". Així ha reconegut Argimon que, amb les dades de l'epidèmia a la mà, no s'haurien flexibilitzat les restriccions si no fos per la urgència econòmica de determinats sectors i la impossibilitat de sufragar els efectes d'un tancament més llarg com han fet altres països, com per exemple França.

L'infectòleg Oriol Mitjà ha volgut advertir de la situació de la pandèmia a Catalunya i de les probabilitats que arribi la tercera onada del coronavirus al nostre país. Mitjà també ha volgut fer referència a les paraules del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon:

