Més de 80 locals del País Valencià regalaran sucs per esmorzar

La Setmana de l'Esmorzar Valencià arrenca el dilluns 30 de novembre amb un catàleg de més de 80 establiments que, fins al 4 de desembre, conviden a un suc de taronja autòctona als clients que prenguin un esmorzar a base de cafè, llet o infusió i una torrada d'oli o tomàquet.Com a novetat, l'edició 2020 s'incorpora a locals de la província de Castelló entre els participants. El mapa, els horaris i els preus es poden consultar a la pàgina web d'aquest esdeveniment "consolidat i imprescindible en el calendari gastronòmic valencià". Fins a 81 cafeteries, bars i restaurants de tot el país se sumen a promoure l'esmorzar local "amb especial motiu aquest any", destaca l'organització en un comunicat.Totes les persones que, entre dilluns i divendres de la primera setmana de desembre, prenguin el seu esmorzar valencià en aquests locals són obsequiats amb un suc de taronja natural elaborat amb taronges autòctones certificades per la IGP Cítrics Valencians.Aquesta entitat certificadora fa arribar més de 8.100 quilos de taronja de primera qualitat als establiments de totes les localitats de València, Alacant i Castelló Aquesta xifra equival a 20.000 sucs de taronja natural que en els pròxims dies pretenen valorar la qualitat del producte local.La campanya forma part de les accions conjuntes de promoció gastronòmica que al llarg d'aquest any es desenvolupen en el marc del conveni entre Turisme CV i la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Comunitat (CONHOSTUR). En el context actual, tracta de valorar la cuina, el producte i els xefs valencians.