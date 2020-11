L'advocat de Maradona denuncia la «idiotesa criminal» de l'ambulància i demana investigar «fins al final»

L'advocat de Diego Armando Maradona, Matías Morla, ha denunciat la "idiotesa criminal" comesa, en la seva opinió, per l'ambulància que va atendre a l'exfutbolista, ja que "va tardar més de mitja hora a arribar". És per això que ha demanat que les autoritats investiguin "fins al final de les conseqüències" què va passar aquest dimecres.En aquest sentit, Morla afegeix que "és inexplicable que durant 12 hores el meu amic no hagi tingut atenció ni control per part del personal de la salut destinat a aquesta finalitat", a part d'insistir en la mitja hora que hauria tardat l'ambulància. "Aquest fet no ha de ser passat per alt i demanaré que s'investigui fins al final. Com em deia Diego: tu ets el meu soldat, actua sense pietat", indica en un comunicat.L'advocat llança aquesta denúncia en un dia de "profund dolor, tristesa i reflexió". "Sento en el meu cor l'adeu del meu amic, a qui vaig honrar amb la meva lleialtat i companyia fins a l'últim dels seus dies (...) Per definir-lo en aquest moment de profunda desolació i dolor puc dir: va ser un bon fill, va ser el millor jugador de futbol de la història i va ser una persona honesta. Que descansis en pau, germà ", va acomiadar el lletrat a Maradona.

