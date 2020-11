Cs anuncia el «no» als pressupostos: «Sánchez ha preferit la mà de Junqueras i Otegi»

Altres notícies que et poden interessar

Ciutadans es retira de la negociació dels pressupostos amb el govern espanyol i ha anunciat el vot en contra. "Sánchez ha preferit agafar la mà d'Oriol Junqueras i d'Arnaldo Otegi", ha lamentat la líder del partit taronja, Inés Arrimadas. La verbalització del vot en contra arriba l'endemà que s'hagin fet públics els detalls de l'acord d'ERC amb el govern espanyol per aprovar els pressupostos. Amb aquest moviment, es fa a miques l'aspiració del PSOE de fer prosperar els comptes de la mà tant dels republicans com de Ciutadans malgrat que les dues formacions han explicitat des del principi una incompatibilitat mútua.Segons Arrimadas, els comptes s'aprovaran "a canvi de contrapartides intolerables al nacionalisme". De fet, ha titllat d'"humiliació" que la nova llei d'educació hagi suprimit el castellà com a llengua vehicular. La líder de Ciutadans ha insistit que Sánchez tenia dues vies, una "moderada", que era acordar els comptes amb el seu grup, o una via "radical" amb ERC i Bildu. "Els seus vots són èticament inacceptables i aritmèticament innecessaris", ha subratllat.De fet, ha recordat que el mateix Pedro Sánchez va assegurar durant la campanya electoral va prometre que no acceptaria els vots de l'independentisme i que no tenia res a negociar amb Bildu. "Molts socialistes se senten orfes", ha assegurat tot recordant les paraules de l'expresident Felipe González.Malgrat tot, Arrimadas ha defensat la via negociadora que havia ofert Ciutadans i l'ha contraposat a la passivitat del PP. "Tots els espanyols han vist que hi havia una opció moderada. Si no haguéssim estat responsables, l'argument hagués estat que Sánchez no tenia més remei que acceptar els vots independentistes", ha argumentat.L'anunci del vot en contra de Ciutadans arriba dos dies després que el seu portaveu, Edmundo Bal, assegurés que quedava una setmana per negociar -fins dijous de la setmana que ve- i que continuaven les converses amb el PSOE perquè moltes esmenes clau del partit taronja seguien vives. Amb tot, Arrimadas ha decidit dos dies després, un cop s'ha fet pública la lletra petita de l'entesa de la Moncloa amb els republicans, anunciar el vot en contra. De fet, ha avançat que veu "molt complicat" votar a favor de qualsevol de les seccions dels comptes.I és que, segons Arrimadas, a més d'haver "cedit als separatistes", els comptes de Sánchez no compleixen amb les anomenades "línies taronja". Ha posat com a exemple que no incorporen les reformes exigides per Europa i que no fan previsions realistes. També que no hi ha prou mesures perquè pimes i famílies "aguantin aquests mesos" i el fet que no incloguin el permís retribuït als progenitors que han de tenir cura dels fills en quarantena preventiva. Amb tot, ha defensat que gràcies al fet que Ciutadans ha negociat esmenes s'han impedit "bogeries de pujades d'impostos", com ara de l'IRPF o a les escoles concertades.

