Argimon admet que la restauració no hauria reobert si s'haguessin pogut pagar més ajuts

Altres notícies que et poden interessar

"Si poguéssim pagar els ajuts de manera directa als sectors afectats, no estaríem reobrint negocis". Així ha reconegut el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha argumentat que, amb les dades de l'epidèmia a la mà, no s'haurien flexibilitzat les restriccions si no fos per la urgència econòmica de determinats sectors i la impossibilitat de sufragar els efectes d'un tancament més llarg com han fet altres països, com per exemple França. És per això que ha demanat un compliment estricte de les mesures per evitar un empitjorament de la situació.En una entrevista a TV3, Argimon també ha reconegut la dificultat per fer complir les quarantenes i els aïllament. Especialment dels ciutadans en situació més vulnerable: "A moltes persones els és impossible fer la quarantena. Van a treballar perquè tenen dos o tres fills a qui donar de menjar".Si fa uns dies la portaveu del Govern, Meritxell Budó, obria la porta a avançar de fase en la desescalada abans del pont i ampliar el confinament municipal del cap de setmana a l'àmbit comarcal, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha oposat avui a aquesta opció. Ha defensat no avançar el pas al segon tram abans del pont i mantenir-lo en el dia 7 de desembre, que és quan finalitza el primer. "Hem de ser seriosos", ha dit. "Els primers 15 dies s'han de complir", ha insistit. Pel que fa al pla de Nadal de la Moncloa , Argimon ha avançat que hi haurà reunions aquest cap de setmana per perfilar les mesures que s'aplicaran a Catalunya. Sobre la taula es manté la proposta de reunions de fins a 10 persones, tot i la proposta de l'Estat de limitar-les a sis, i la possibilitat de flexibilitzar el toc de queda les nits de Nadal i Cap d'Any. També ha apostat per fer tests a la sortida i retorn dels usuaris de residències perquè puguin viure aquests dies en família.Argimon ha apuntat que l'objectiu és mantenir la velocitat de propagació dues setmanes més a l'entorn del 0,80 i això permetria baixar a uns 600 casos diaris, una situació que no s'ha produït des de la sortida de la primera onada. "Això permetria un Nadal molt millor", ha manifestat, al mateix temps que ha apuntat que s'ha de mirar "més enllà". I és que el doctor ha explicat que molts professionals li trameten que hi ha por que els Reis "portin la tercera onada".En aquest sentit, ha augurat que l'RT pujarà ja que el Nadal és i serà una època de molta interacció però ha fixat que no pot pujar per sobre de 0,9 ja que sinó es tornarà a una situació "de risc".Pel que fa al canvi de trams, ha demanat ser seriosos i complir estrictament els primers 15 dies de mesures tal i com estan acordades. "Si hem dit 15 dies són 15 dies, els primers s'han de complir, d'aquí en endavant...", ha manifestat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor