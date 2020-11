L'exsecretari de Treball Josep Ginesta s'incorpora a l'equip directiu de Pimec

PIMEC incorpora a l'exsecretari de Treball del Govern, Josep Ginesta, com a nou director de l'Àrea de Treball de la patronal. En un comunicat, l'entitat ha anunciat que el fitxatge de Ginesta pretén "enfortir la institució de cara als reptes més immediats que ha d'afrontar el teixit productiu per superar els efectes econòmics de la crisi sanitària".Ginesta va ser destituït com a secretari de Treball pel conseller Chakir El Homrani després de la polèmica per la gestió dels ajuts als autònoms. Segons PIMEC, Ginesta haurà de "reforçar organitzativament la institució en el camp de les relacions laborals, les polítiques actives d'ocupació i la presència en la negociació col·lectiva".El secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, ha dit que la patronal "posa èmfasi en la importància que el món del treball té, des de totes les seves perspectives, per a les petites i mitjanes empreses del país".Per la seva banda, Josep Ginesta ha dit que assumeix "el repte" i que treballarà per mantenir vives el major nombre d'empreses i preservar el teixit productiu, que "és el que permet crear llocs de treball i de qualitat". Segons Ginesta, també és important "la transformació del diàleg i la concertació socials a Catalunya, desenvolupant un marc fèrtil i amb mirada de futur, com qualsevol país desenvolupat del món, així com l’avenç del marc català de relacions laborals".Ginesta s’incorpora a la institució després que Elena de la Campa, fins ara directora de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva, deixi el càrrec per començar un nou projecte professional. De la Campa continuarà vinculada a l’entitat a través de la Comissió Laboral de PIMEC i com a mediadora del Tribunal Laboral de Catalunya.

