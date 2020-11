Dos anys de presó per agredir dos mossos en una protesta contra el trasllat dels presos a Madrid

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys de presó un jove que va lesionar dos mossos d'Esquadra el febrer del 2019 durant una manifestació a favor dels polítics presos. A més, haurà de pagar 1.080 euros de multa i haurà d'indemnitzar els dos policies. Acusat i acusacions han pactat la pena, i s'han conformat amb una condemna per desordres públics i atemptat a l'autoritat, amb les atenuants de reparació parcial del dany i alteració psíquica. El noi no haurà d'entrar a presó.Segons l'escrit de la Fiscalia, l'1 de febrer del 2019, cap a les 7 de la tarda, es van concentrar centenars d'independentistes per protestar pel trasllat a Madrid dels polítics empresonats, ja que havia de començar el judici al Tribunal Suprem per l'1-O. L'acusat formava part d'un grup diferenciat, d'unes 150 persones, que van llençar pintura a les façanes d'edificis públics, així com llaunes i altres objectes contundents als antiavalots que els protegien. El jove portava dos petards de perillositat baixa i mitjana, tres metxes i un encenedor, dues canyelleres metàl·liques per protegir-se de càrregues policials, dos guants amb protectors plàstics, dos mocadors palestins i un casc integral negre.Així, convocats pels CDR, van iniciar el recorregut a la confluència de la Diagonal i la Rambla Catalunya. Al carrer Pau Claris amb Mallorca van atacar la porta principal de la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya, amb ous plens de pintura vermella i groga i diversos petards. Un atac similar van fer a la Conselleria d'Interior i a la Prefectura Superior de la Policia Nacional, a la Via Laietana, així com al Palau de la Generalitat. A la plaça Sant Jaume, un primer grup d'unes 40 persones encaputxades i amb passamuntanyes es van encarar amb els mossos que protegien l'edifici, els van cridar i els van tirar ous amb pintura. També els van llençar petards, entre ells l'acusat, que en va tirar tres.Policies infiltrats van veure com l'acusat i sis persones més marxaven pel carrer del Call. Els van seguir i quan un agent es va identificar davant de l'acusat, aquest va marxar corrent, tot i que va ser atrapat. El jove va reaccionar de forma agressiva per evitar ser arrestat i va intentar colpejar el cap de l'agent amb el casc, cosa que el policia va evitar protegint-se amb la mà. Un segon mosso va anar a ajudar el seu company, i quan l'acusat anava a colpejar amb el casc el cap del primer agent, el segon va interposar el braç.L'atac va provocar al primer agent la fractura d'un dit, que va haver de tenir immobilitzat sis setmanes, a més de fer 14 sessions de rehabilitació en 80 dies. Va estar un mes i mig sense poder fer les seves activitats habituals. El segon agent va rebre cops al canell i la mà esquerra, i la desinserció i fractura de la clavícula, que el van tenir de baixa 80 dies.Per tot això, el ministeri públic demanava sis anys de presó per desordres públics, atemptat a l'autoritat i lesions menys greus, i més de 18.000 euros en indemnitzacions als agents.

