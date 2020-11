Allau d'adhesions al manifest per l'absolució de la fotoperiodista Mireia Comas

La fotoperiodista Mireia Comas, de Terrassa, va impulsar aquest dimarts una recollida de firmes i un manifest per demanar la seva absolució . Està acusada d'atemptat contra l'autoritat per uns fets que ella nega . Va ser detinguda el 13 d'octubre quan cobria un desnonament a Terrassa, i serà jutjada el 2 de desembre: la Fiscalia li demana un any de presó i una multa de 170 euros.Quaranta-vuit hores després de la posada en marxa de la pàgina , més de mig miler de persones i col·lectius s'han sumat a la iniciativa i han mostrat el seu suport a Comas. Segons ha pogut saber, a les 11 del matí d'aquest dijous hi havia 520 adhesionsla majoria de particulars, entre els quals s'hi troben reconeguts fotoperiodistes com Jordi Borràs, Javier Bauluz i Gervasio Sánchez.També hi han signat el Sindicat de Periodistes i el Sindicat de la Imatge UPIFC. En l'àmbit terrassenc, s'hi han adherit el grup municipal de la CUP i també la secció local del CDR, entre d'altres.El text serà llegit a les portes dels Jutjats de Terrassa el dia del judici, acompanyat del nom de tots els signants. Tal com explicava Comas a aquest mitjà, es tracta d'una acció centrada a "mostrar suport". En aquest sentit, demanava l'adhesió a "particulars, entitats, sindicats i partits polítics" que vulguin donar-li suport en la causa i també "al dret a la informació". Llegeix aquí el manifest. La fotoperiodista va ser arrestada al barri egarenc de Can Palet després de sortir a fotografiar un desnonament. Dies després, assegurava a aquest mitjà que l'atestat policial era "fals": "Al text diu que vaig voler tirar un mosso a terra, i el vaig encastar contra la paret... Quan només peso 55 quilos!".A més explicava que se l'acusa de voler entrar al pis "quan ella només es va quedar a l'entrada". En aquest sentit, entenia que "han de justificar l'actuació", però criticava que ho fessin "amb mentides". Ella manté la seva innocència.

