Els professionals de la cultura podran sol·licitar l'ajuda de 750 euros a partir d'aquest divendres

Els professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals, siguin artístiques, tècniques o de docència, poden demanar, a partir d'aquest divendres, l'ajut de 750 euros que ha aprovat el Govern per pal·liar la situació del col·lectiu arran de la pandèmia. S'estableix que el criteri per atorgar els ajuts és la presentació dins del termini, que és de set dies naturals, sempre que es compleixin els requisits.L'ordre de recepció de les peticions no es tindrà en compte per establir l'atorgament dels ajuts. Amb l'ajut s'espera arribar a més de 8.000 professionals. Els Departaments de Cultura i de Treball, Afers Socials i Famílies han incrementat el pressupost destinat dels 3,6 fins als 6,5 milions d'euros.S'ha acordat amb els representants del sector una rebaixa del llindar d'ingressos per poder afavorir les persones més afectades. Concretament, el ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària no han de superar l'import de 13.000 euros bruts.També s'ha introduït el criteri de nivell d'ingressos, d'acord amb els representants del sector, que serà el que es tindrà en compte en el cas que el nombre de sol·licituds superi la partida disponible, prioritzant aquelles persones de menys ingressos. La sol·licitud s'ha de fer a través del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

