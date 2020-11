La cèl·lula de Ripoll va intentar llogar furgonetes a particulars dient que eren per a una mudança

La cèl·lula de Ripoll va intentar llogar furgonetes a diversos particulars dient que era per fer una mudança. Això han explicat tres testimonis a la sessió d'aquest dijous del judici dels atemptats de l'agost del 2017 a l'Audiència Nacional. Un d'ells, que coneixia a Younes Abouyaaqoub perquè va comprar al jove de Ripoll un cotxe l'any 2016 per Wallapop, va rebre una trucada dos mesos abans de l'atemptat en la qual l'autor material de l'atropellament de la Rambla li demanava la seva furgoneta "per fer una mudança", però la volia sense conductor. Abouyaaqoub va argumentar que volia que el préstec fos "entre musulmans" però que li pagaria.El testimoni, que utilitzava la furgoneta per fer mudances, s'hi va negar i va dir que provés a través d'empreses de lloguer. La suposada mudança era des d'Alcanar a Tarragona, segons va dir Abouyaaqoub al testimoni.Els autors dels atemptats també van demanar al propietari d'una botiga de comestibles de Sant Carles de la Ràpita que els deixés la seva furgoneta. Van anar presencialment a la botiga a fer la petició. Nega que fossin clients habituals. Aquest testimoni ha explicat que li van dir que la necessitaven per moure uns "trastos" per un canvi d'habitatge. El propietari es va negar a deixar-los-la. També ha testificat el fill del propietari de la botiga, que ha dit que quan es va fer la petició ell estava al Marroc de vacances (hi va ser des del juliol fins al 3 d'agost del 2017).També ha declarat un familiar llunyà dels Aalla, per part materna, a qui Youssef va trucar per demanar-li la seva furgoneta "per una mudança". El testimoni explica que es va negar a deixar-la perquè ell "no deixa el seu vehicle a ningú". No van arribar a parlar de pagar pel lloguer.Un treballador de la companyia Rent a car, de lloguer de vehicles a Castelló, va rebre una trucada d'un membre de la cèl·lula de Ripoll el 16 d'agost del 2017 en què la qual demanava llogar una furgoneta de forma "urgent". El testimoni explica que el va sobtar que li digués que trucava de Barcelona, però que digués que en una hora podia passar a recollir-la."El que és lògic és que la llogués a Barcelona", ha dit. El testimoni ha explicat que no els va llogar cap vehicle perquè no en tenia cap disponible. Tot i expressar que no en tenia, el noi "insistia" i expressava tenir "molta urgència".També ha testificat el propietari d'un restaurant on va treballar Youssef Aalla a qui va trucar el 16 d'agost al migdia demanant que li llogués un 4x4. No va dir per a què el volia. El testimoni es va negar a llogar-lo i va recomanar que mirés de llogar-ne a Puigcerdà. Mai abans li havia deixat aquest vehicle. El vehicle estava equipat amb paraxocs i "moltes defenses" a la part davantera.

