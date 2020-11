Gairebé totes les parades de bus de la Ronda Universitat canviaran d'ubicació el 2021

L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han acordat el trasllat de gairebé totes les parades d'autobusos supramunicipals que actualment hi ha a la Ronda Universitat de la capital. En total, 11 de les 15 que hi ha ara es traslladaran a altres ubicacions, la qual cosa permetrà rebaixar el 60% del trànsit.El trasllat començarà el primer trimestre de 2021 i les línies afectades són les de Lleida, Berga i Puigcerdà, Olesa-Manresa, Castelldefels-Port Ginesta, Maresme no exprés i Garraf. Les administracions encara no han detallat on es traslladarà cada línia però està previst que algunes ho facin a altres estacions de la ciutat, com l'estació del Nord, Fabra i Puig i Sants."La reordenació pretén millorar l’eficiència de les línies, oferir una millor experiència de viatge als usuaris i alhora minimitzar la pressió de l’estacionament i parada d’autobusos en els àmbits centrals de la ciutat", asseguren des de l'Ajuntament.Amb l’acord de reordenació a la ronda de la Universitat només hi restaran 4 línies, que es traslladaran de manera provisional a plaça Catalunya i plaça Universitat mentre s’executin les obres de transformació de la ronda. Són les de Maresme exprés i Castelldefels.El canvi arriba després d'anys de queixes dels veïns de la Ronda Universitat pels efectes negatius del trànsit de vehicles per aquesta via. A banda de retirar parades de línies supramunicipals, l'Ajuntament ja ha presentat un pla urbanísitc per ampliar les voreres i reduir els carrils de circulació A banda de la intervenció a la ronda de la Universitat, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya també han acordat el trasllat de les parades terminals de 5 línies més, situades a punts cèntrics de la ciutat on es generava també un impacte sobre l’entorn. Es tracta de les línies d'Olot i Camprodon, Amposta, Tortosa i Batea, Salou, Reus, Cambrils i Tarragona i Vic.

