Detecten Covid-19 en els testicles d'homes infectats

Altres notícies que et poden interessar

El virus de la Covid-19 pot envair el teixit testicular d'alguns homes infectats, segons un nou estudi d'investigadors de la Facultat de Medicina Miller de la Universitat de Miami (Estats Units) publicat a la revista The World Journal of Men's Health "Aquestes troballes podrien ser el primer pas per descobrir l'impacte potencial de la Covid-19 sobre la fertilitat masculina i si el virus pot ser transmès sexualment", explica l'autor principal de l'estudi, el doctor Ranjith Ramasamy.Els investigadors van analitzar el teixit testicular de les autòpsies de sis homes que van morir de la infecció per Covid-19. Van trobar alteracions en la funció espermàtica en tres de les mostres de testicles i evidència de virus usant microscòpia electrònica en el teixit d'un d'ells."També identifiquem la presència de virus en un home que es va sotmetre a una biòpsia de testicle per a la infertilitat, però que tenia antecedents de Covid-19. Així que el pacient va donar negatiu i estava asimptomàtic després de tenir Covid-19, però tot i això mostrava la presència de virus dins dels testicles. Aquesta és la primera investigació publicada que informa sobre el cas d'un pacient viu que es va recuperar del virus amb presència de Covid-19. La troballa és nova, notable, i certament digne d'una major exploració", apunta Ramasamy.Té sentit que els testicles, que són responsables de la producció d'esperma i testosterona, siguin un objectiu per a la infecció per Covid-19. El virus té afinitat pels receptors de l'enzim convertidora d'angiotensina-2 (ACE-2), que es troben en molts dels òrgans del cos, incloent-hi els pulmons, el cor, els intestins, els ronyons i els testicles.Encara que aquest estudi suggereix que el virus pot estar present en el teixit dels testicles, encara queden preguntes sobre quina quantitat de virus ha d'estar present en els testicles per ser detectat al semen, així com quin llindar de càrrega viral es necessita al semen per a ser transmès sexualment.Se sap que diversos altres virus afecten l'espermatogènesi i la fertilitat, incloent-hi les galteres. "Podria ser que la Covid-19 funcioni de manera similar, causant un procés inflamatori", hipotetiza el primer autor de l'estudi, Justin K. Achua. "S'ha demostrat que les galteres entren en els testicles, causant inflamació dels mateixos i portant a una producció d'esperma deteriorada al voltant del 10 i el 20 per cent dels homes que s'infecten. Avaluant les troballes de l'autòpsia, vam veure que els testicles Covid-19 tenien signes d'inflamació amb glòbuls blancs envaint els testicles", argumenta al respecte.Calen més estudis per avaluar exactament com el teixit del testicle respon a virus i el que això podria significar per a la fertilitat masculina i la transmissió sexual. Aquest estudi és el primer pas en aquest procés i obre la porta a importants investigacions. Per ara, la troballa suggereix que els homes de totes les edats que tenen Covid-19 i experimenten dolor testicular han de fer acudir a un uròleg."El dolor testicular, juntament amb altres símptomes, podria ser un senyal que el virus ha entrat en els testicles, i si els homes estan pensant en la fertilitat o a la baixa testosterona, sigui en el present o en el futur, haurien de fer que s'avaluïn els seus nivells de testosterona amb una anàlisi de sang i que s'avaluïn els paràmetres dels espermatozoides amb una anàlisi de semen", conclou Ramasamy.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor