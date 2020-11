Iglesias preveu que s'aprovi una nova mesura contra els desnonaments aquest desembre

Altres notícies que et poden interessar

El vicepresident segon del govern espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha anunciat aquest dijous al Congrés que el seu govern aprovarà durant el mes de desembre "una mesura per evitar el desnonament sense alternativa habitacional de les persones vulnerables". Iglesias espera que la mesura "no trigui més de dues setmanes" en fer-se realitat."La vicepresidència segona i el Ministeri de Transports i Habitatge estem treballant molt intensament per tenir-la llesta tan aviat com sigui possible", ha afirmat durant la seva compareixença a la Comissió Mixta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.L'anunci arriba després de la polèmica suscitada per la signatura de Podem d'una esmena pactada amb ERC i Bildu als pressupostos per impedir que es continuïn produint desnonaments malgrat la situació de crisi.El fet que Podem esmenés els seus propis pressupostos va generar malestar a les files socialistes –amb declaracions públiques de la ministra Robles- i va derivar en un compromís per part de la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, d'ampliar el decret existent que expirava el 31 de gener.Iglesias no ha concretat la forma que adoptarà aquesta mesura, però si que ha fet una reflexió a l'entorn de la polèmica que ha acabat fent-la possible. "A vegades les discrepàncies i diferències es tradueixen en mesures positives per a la gent", ha dit. Previsiblement serà un decret que segons fonts parlamentàries recollirà la prohibició de desnonar col·lectius afectats per la crisi del Covid, fet que amplia la protecció que existia fins ara, i durarà fins al final de l'estat d'alarma.

