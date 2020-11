Activistes pel clima ocupen la seu d'Amazon a Barcelona

L'organització Xarxa per la Justícia Climàtica ha ocupat aquest dijous al matí la seu d'Amazon a Barelona, on han deixat caixes amb el lema "Us tornem la vostra comanda". La protesta s'ha fet coincidint amb el Black Friday. Aquest moviment pel clima denuncia "l'impacte mediambiental de les pràctiques de l'empresa", així com "la contínua precarització de les condicions de treball de la seva plantilla".Alguns activistes han ocupat l'edifici mentre, a fora, d'altres s'han enganxat les mans al vidre. En un comunicat, l'organització sosté que "l'empresa multimilionària obté la seva riquesa a base de la destrucció mediambiental i la precarització laboral de les seves treballadores", i critica també que el creixement de la multinacional desbanca el petit comerç local i de proximitat, abocant-lo al llindar de la pobresa".Aquesta acció és la primera realitzada per la Xarxa per la Justícia Climàtica després d'haver-se constituït formalment el passat setembre amb la suma de diversos moviments. A més, afirmen que "l'activitat d'alguns d'aquests col·lectius ha estat monitoritzada per la companyia, segons ha publicat la premsa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor