L'informe del Parlament Europeu sobre les eleccions del 2019 obvia el cas de Junqueras i Puigdemont

L'informe del Parlament Europeu sobre les eleccions europees 2019 que ha aprovat la cambra aquest dijous no inclou el cas dels líders independentistes Oriol Junqueras i Carles Puigdemont. Malgrat els intents del grup Verds/ALE per mencionar que el líder d'ERC no va poder ocupar el seu escó, una majoria de la cambra ho va rebutjar.També es va negar a incloure la sentència del Tribunal de Justícia de la UE que, arran del cas Junqueras, per primer cop reconeix que un eurodiputat adquireix el mandat des de la declaració dels resultats de les eleccions i que gaudeix d'immunitat a partir de llavors. El text tampoc menciona que els eurodiputats de Junts van entrar a la cambra sis mesos després de guanyar les eleccions europees a Catalunya.A diferència del cas Junqueras, no es va presentar cap esmena sobre Carles Puigdemont i Toni Comín. Des de Junts afirmen que no formen part del comitè que va elaborar l'informe i que ara mateix estan "centrats" en el suplicatori.La resolució final aprovada amb 468 vots a favor, 194 en contra i 34 abstencions celebra l'alta participació en les darreres eleccions, especialment entre els joves, així com la millora de la igualtat de gènere a la nova cambra.El text no vinculant de l'Eurocambra proposa reformar la llei electoral i creu que, en el mac de la Conferència per al Futur d'Europa, s'hauria de discutir com canviar-la per tractar qüestions com "el vot remot" o les "normes d'admissió dels candidats". A més, la resolució demana la creació d'una Autoritat Electoral Europea per controlar l'aplicació de la llei electoral europea i recomana "reforçar els mecanismes de contacte entre les autoritats electorals".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor