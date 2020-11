Bad Bunny llança el seu últim àlbum amb una col·laboració amb Rosalía

El cantant Bad Bunny ha anunciat a les seves xarxes socials l'estrena del seu nou i últim àlbum anomenat El último tour del mundo. El disc està format per 16 cançons, una d'elles molt esperada pels fans, una col·laboració amb la Rosalía. Els seguidors dels artistes portaven esperant més d'un any aquesta cançó, La noche de anoche, des que l'any 2019 van publicar imatges a les xarxes socials sopant junts.A més, el tràiler del seu àlbum consisteix en una simulació d'una roda de premsa on l'artista fa una gran declaració: es retira del món de la música. Tot i això, encara existeix el dubte de si es tracta d'una estratègia de màrqueting o es retira de veritat. El febrer d'aquest any va treure el disc anomenat Yo Hago Lo Que Me Da La Gana on ja anunciava a una de les cançons que "en nou mesos tornava i en treia un altre. Per retirar-se tranquil com Miguel Cotto", és a dir, coincidint amb les dates del llançament d'aquest.Els seguidors no s'han quedat de braços plegats i ja han iniciat les seves investigacions. Una de les teories és que no es retiri fins al 2023, ja que al marxandatge del seu nou àlbum apareix aquest any, després de totes les ciutats per on farà els concerts. Per contra, en una entrevista per la revista Rolling Stone va afirmar que "mai es retiraria de fer això" i que potser només es retirava de "l'ull del públic i de les gires, perquè estic cansat i odio viatjar".El disc sortirà a les 6 h del matí del 27 de novembre. Amb aquest, seran ja tres els àlbums que ha llançat Bad Bunny en el transcurs d'aquest 2020, després de Yo hago lo que me da la gana i Las que no iban a salir -publicats durant la pandèmia del coronavirus-.

