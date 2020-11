Lleida, l'únic lloc de la península on es reprodueixen les trenques

Un total de 15 polls de trenca (Lanius minor) han nascut en llibertat enguany a Lleida, a la finca de Torreribera. És l'únic indret de la península Ibèrica on aquesta espècie migratòria en situació crítica es reprodueix entre la primavera i l'estiu, després que s'extingís el 2002 de l'Empordà, i el 2010 d'Osca.Segons el darrer informe del projecte de conservació d'aquesta espècie, aquest any han estat quatre les parelles que han criat, i dels 15 polls, deu han aconseguit volar. L'any passat una sola parella reproductora va aconseguir fer volar tres polls. D'altra banda, aquest 2020 han arribat a Catalunya 13 trenques, essent la segona taxa de retorn d'exemplars joves més alta des de fa 11 anys, només superada per la del 2010.Les dades s'inclouen en l'últim informe de balanç elaborat per l' Associació Trenca , en el marc del projecte de conservació d'aquesta espècie que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat.El projecte, en marxa des del 2007, també inclou la cria en captivitat, amb el suport del Centre de Fauna de Vallcalent, la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el Zoo de Barcelona. La trenca és un ocell catalogat com a espècie en situació crítica ja que es troba en perill imminent d'extinció a la península.Pel que fa a la reproducció en captivitat, durant la temporada de cria del 2020, s'ha constatat el naixement de 74 polls al Centre de Cria de la trenca a Vallcalent, a Lleida, procedents de l'estoc captiu, gairebé com l'any anterior (71). Concretament, han nascut de 18 parelles amb primera posta, i de 13 parelles amb segona posta. D'aquests, nou polls han estat incorporats a l'estoc.

