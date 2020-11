Felipe González, a la socialista Adriana Lastra: «No consentiré mai que algú em faci callar»

L'expresident del govern espanyol Felipe González ha criticat aquest dijous l'acord pressupostari del govern espanyol amb ERC i Bildu i ha respost les manifestacions de la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, que el 17 de novembre va assegurar que ella "sempre escolta atentament els grans" del PSOE –en referència a les crítiques de la vella guàrdia socialista al vot afirmatiu de Bildu als pressupostos- "però ara ens toca a nosaltres dirigir el país". "No consentiré mai que algú em faci callar", ha afirmat González en una entrevista a Onda Cero, on ha recordat que "Espanya és un Estat-nació que no permetrà que es desballesti en suposats drets dels territoris".L'expresident espanyol considera que l'acord del govern espanyol amb ERC i Bildu "té implícites unes contradiccions que no permeten fer un projecte de país", perquè aquestes dues formacions "no estan interessades en un projecte que enforteixi Espanya com a espai públic compartit". "La seva estratègia és portar-nos a un estat plurinacional" i "cada vegada s'obre més aquesta bretxa", ha subratllat.Pel que fa a les manifestacions de Lastra, ha afirmat que apel·lar a l'edat per evitar el debat amb posicions discrepants és "un argument pobre" i és "absolutament imprescindible que hi hagi llibertat per opinar" sobre les decisions polítiques del PSOE. "Fa més de 24 anys que vaig sortir del govern i no represento ningú, però no consentiré mai que ningú em faci callar, entre altres perquè si algú em fa callar dient que és socialista jo sé que no és socialista", ha dit.

