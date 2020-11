Ferran Busquets: «Està clar que la Guàrdia Urbana va fallar disparant al sensesostre»

Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació. Foto: ACN

"El Marjan no feia el que volia sinó el que podia; un desplegament de sis agents i un furgó es totalment desproporcionat"

Ferran Busquets (Barcelona, 1974) és director d'Arrels Fundació. L'entitat té com a objectiu combatre el sensellarisme i treballa amb persones que dormen al carrer. Una d'elles és Marjan C., de 43 anys i a qui el passat dissabte un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona va disparar al passeig de Sant Joan.L'home continua hospitalitzat, estable dins la gravetat, i Arrels ha decidit presentar-se com a acusació popular en la investigació dels fets. Busquets critica l'actuació de la Guàrdia Urbana i reclama una millora en l'abordatge de situacions de vulnerabilitat. Tot plegat mentre la versió policial del tiroteig es desmunta i el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, rectifica les seves valoracions inicials. - Per ara l’únic que sabem és el que ens diuen. Està ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital de Sant Pau, estable dins la gravetat. El més important ara és que la seva salut no està empitjorant.- Me'n vaig assabentar dissabte a la tarda, a través d'una periodista que em va trucar. Em vaig quedar al·lucinant. Les primeres imatges que vaig veure van ser del Marjan ferit, amb agents de la Guàrdia Urbana i treballadors del Sistema d'Emergències Mèdiques al seu costat. La primera reacció va ser no entendre què havia passat i pensar que era un nou cas de criminalització de la pobresa. Vam preguntar als nostres equips de carrer si sabien qui era. Quan ens van donar detalls vam acabar deduint que era ell i ens va sorprendre molt. L’educador que hi tenia contacte deia que no li quadrava que hagués intentat agredir ningú.- Tots els contactes que hem tingut amb ell han estat molt tranquils i amb els veïns igual. En cap moment ha tingut cap reacció agressiva o malhumorada.- Sí, amb la tinent d'alcaldia Laura Pérez i la comissionada Sonia Fuertes. Ens van facilitar anar a l'hospital. Hi vam anar amb elles, l'educador que tenia contacte amb el Marjan i jo. Van entrar a veure'l l'educador i la tinent d'alcaldia. La informació en aquell moment ens va deixar més descol·locats perquè estava pitjor del que semblava en un principi. Vam encaixar malament la notícia que estava greu, ara per sort sembla que està millor.- Per saber més detalls del procediment i de com evoluciona tot. Volem garantir que el procediment sigui adequat. En altres casos ens hem trobat amb prejudicis cap a les persones que dormen al carrer. Tots sabem que no és el mateix que la víctima sigui un veí que anava a llençar la brossa o una persona que dorm al carrer. També ens presentem per demanar actuacions concretes durant la fase d'instrucció.- Sí, és molt habitual. Sovint hi ha persones que avisen a la policia perquè alguna persona que dorm al carrer està al costat de casa seva o de la seva botiga. El que acostuma a passar aleshores és que arriba la Guàrdia Urbana, la persona s'aixeca, potser rondina i se'n va 100 metres més enllà.- El primer que falla és la trucada avisant a la policia. A partir d'aquí, veiem com es van desplaçar molts agents fins al lloc dels fets. Quan arriben, era evident que aquest home dormia al carrer i, per tant, haurien d'haver trucat als serveis socials o a algun agent especialitzat. Els agents que actuen en situacions així necessiten coneixement de què està passant. De la mateixa manera que passa amb casos de violència masclista o en situacions on hi ha infants o gent gran. No és el mateix que vagi algú que entén el que està passant que algú que no ho entén.- Desconeixem els protocols però està clar que la Guàrdia Urbana ha fallat. El Marjan C. no estava fent el que volia sinó el que podia. Un desplegament de sis agents i un furgó és totalment desproporcionat. Probablement el més adient hauria estat donar temps i que els agents caminessin al seu costat fins a aconseguir parlar amb ell per establir algun tipus de diàleg.- No hi tenim contacte directe ni una relació fluïda i això depèn de les dues parts. Fa un any podríem haver dit el mateix dels Mossos d'Esquadra, però ara sí que hi tenim més relació.- Sí, i en els casos de vulnerabilitat social en general. Es tracta de no criminalitzar situacions de vulnerabilitat.

