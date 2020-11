Borràs critica els pressupostos de l'Estat d'un govern «incomplidor i recentralitzador»

La cap de files de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, ha assegurat aquest dijous en una roda de premsa que el govern espanyol és "incomplidor" i "recentralitzador" i per això JxCat és crític amb els pressupostos generals de l'Estat per al 2021. "Potser n'hi ha que volen reformar Espanya, el que nosaltres necessitem és un estat propi que gestioni els seus recursos", ha proclamat.En opinió de Borràs, l'acord d'ERC amb el govern espanyol per votar "sí" als comptes treu a l'independentisme la "força" que hauria tingut si hagués fet front comú. A més, la dirigent de Junts ha assegurat que "l'experiència ens demostra que no existeix" la "garantia" d'inversió a Catalunya que inclou l'acord entre els republicans i l'executiu de Pedro Sánchez. En aquest sentit, la líder de JxCat al Congrés ha esgrimit l'estudi de la Cambra de Comerç que xifra en 3.100 milions d'euros la part de les inversions que no s'ha executat en els darrers anys.JxCat ha presentat més de 350 esmenes per "fer valdre les necessitats dels catalans i com les exigim a l'Estat perquè hi doni resposta", segons ha dit Borràs, que competeix amb el conseller de Territori, Damià Calvet, per ser la candidata a les primàries del partit per ser la presidenciable de la formació en les eleccions catalanes del 14-F. Borràs ha preguntat "quantes vegades traurà conills del barret el govern espanyol", en referència a la promesa de la cogovernança dels fons europeus amb les autonomies anunciada per l'executiu.Les esmenes de Junts als comptes inclouen peticions de fons per ajudar els autònoms i al sistema sanitari, entre altres sectors, a més d'exigir solucions a "l'infrafinançament" de la Generalitat. Els comptes presentats per l'executiu, segons Borràs, són "perjudicials" per Catalunya, "es gestionin com es gestionin", si no hi ha "garanties de compliment" i s'adequa la inversió al pes del PIB català en el conjunt de l'economia de l'Estat.Borràs ha recordat que Espanya està "a la cua en ajuts directes als ciutadans" afectats per l'emergència sanitària. "Ni tan sols ajuda les empreses que han hagut de tancar per les restriccions", ha afegit. La dirigent de Junts també ha lamentat que el sistema sanitari "necessita recursos" i l'acord d'ERC amb l'executiu no els inclou.La portaveu de Junts, Elsa Artadi, ha explicat que el partit liderat per Carles Puigdemont ha fet un "gran esforç" d'exigència per intentar que els pressupostos "respectin Catalunya". "Ni reconeixen el deute amb la ciutadania catalana, encara que sigui amb un calendari de pagament. L'únic que fan són promeses buides i una pluja de milions", ha reblat.

