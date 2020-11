Vols fer d'extra en una superproducció que es rodarà a Girona?

Els mesos de desembre i gener tindrà lloc el rodatge d'una súperproducció a la ciutat de Girona i a diverses poblacions de la demarcació. Es tracta d'una sèrie de vuit capítols coproduïda per Diagonal TV Els dies 9, 10 i 11 de desembre tindrà lloc un càsting presencial per a trobar 500 extres per a aquesta producció ambientada a l'edat mitjana, concretament entre les darreries del segle XIV i principis del segle XV.La selecció dels extres es farà a la Casa de Cultura de Girona (Plaça de l'Hospital, 6) de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, amb totes les mesures de seguretat per a evitar contagis de la Covid-19. La prova serà molt ràpida i no cal demanar cita prèvia.Cal presentar-se amb el DNI, nombre d’afiliació a la Seguretat Social, i un bolígraf per a omplir la fitxa.• Homes i dones de 25 a 65 anys de tot tipus.• Cabells llargs i semillargs• Homes amb barba i/o disposats a deixar-la. [No s’acepten: cabells tenyits, rapats o talls moderns. Ni tatuatges ni piercings (no funciona tapar amb maquillatge) en definitiva, gent el més natural possible.]• També marroquins, africans, jueus i de països de l’est.Els interessats han de disposar de papers en regla per a treballar, ja que es dóna d’alta a la Seguretat Social. La feina es remunerada.Tothom ha d'assistir amb mascareta. Grups reduïts de persones que ompliran una fitxa amb les seves dades personals per formar part de la base de dades de la producció. També, se’ls farà una fotografía al moment.

