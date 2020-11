El creador de «Merlí» farà una sèrie sobre les «kellys»

ViacomCBS International Studios (VIS) i la productora Morena Films han anunciat un acord per desenvoulpar el drama-comèdia Las Kellys de la mà del creador de la sèrie Merlí, Héctor Lozano. La producció seguirà la història d'un grup de treballadores de la neteja en un hotel de la costa espanyola.Les protagonistes provenen de diferents realitats d'Europa i Amèrica Llatina i lluiten al seu dia a dia base d'esforç i imaginació mentre s'il·lusionen amb diferents amors entre passadissos i somnis per complir. Segons informa Morena Films, Las Kellys proposa una història quotidiana en to optimista, sobre la dignitat laboral, els petits plaers de la vida, les esperances mai perdudes, la capacitat de superació i l'amor.Lozano, guionista també de La Riera i Ventdelplà, ha defensat que les persones que netegen, recullen i endrecen els hotels són les Kellys, "dones que viuen a contrarellotge d'ençà que es lleven fins que se'n van a dormir. "Són allà i mai t'atures a mirar-les, però la seva tasca és essencial", ha afirmat. Lozano ha afegit que aquestes dones de cinc estrelles no marxen de vacances, ordenen el món dels altres mentre el seu està desendreçat i reivindiquen els seus drets unides.La vicepresidenta de VIS, Laura Abril, ha remarcat que la sèrie està cridada a ser "una producció d'alt nivell amb enorme potencial internacional", i ha precisat que es tracta d'una proposta sobre dones lluitadores amb temàtiques universals com la dignitat personal i laboral i l'amor davant l'adversitat. Per la seva banda, el productor executiu de Morena Films, Pedro Uriol, ha pronosticat que la sèrie "arribarà al cor de milions d'espectadors a tot el món", ja que es tracta d'una història "tremendament honesta i actual sobre dones lluitadores".

