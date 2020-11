Salut alerta del risc d'una tercera onada per Nadal si no es compleixen bé les mesures

Altres notícies que et poden interessar

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha alertat del risc que hi ha que es desfermi una tercera onada de la pandèmia del coronavirus en ple Nadal si no es compleixen correctament les mesures fixades en el pla de reobertura. "Si no som capaços de complir les normes, la possibilitat que arribi un rebrot important o una tercera onada pels volts de Nadal o per Reis serà alta", ha advertit durant una compareixença a la comissió de Salut al Parlament de Catalunya.Argimon ha argumentat que s'afronten setmanes "complicades" i que "l'hivern serà molt cru". Especialment pel pont del 6 i 8 de desembre - pel qual es descarta per ara aixecar el confinament municipal - i per les festes de Nadal. És per aquest motiu que ha assenyalat la importància d'arribar-hi amb una tendència a la baixa de les dades. Si es mantingués l'actual ritme, que ha xifrat en una reducció dels contagis del 35% per setmana, malgrat que la baixada de l'ocupació de les UCI és molt més lenta -en aquests moments encara hi ha 480 persones-, es podria arribar a les portes de Nadal amb entre 600 i 700 casos al dia i una baixada important de la pressió assistencial.Es tracta d'una radiografia d'un escenari positiu que no s'ha tingut des del desconfinament de la primera onada i al qual ara s'hi podria arribar amb un sistema de rastreig més reforçat. Això, però, si es compleixen les mesures, ha advertit Argimon. I és que en els darrers dies han alertat d'"incompliments en sectors com el de la restauració que fan mal", amb taules que superen el límit fixat de quatre persones.El secretari de Salut Pública ha subratllat que, si bé el pla de vigilància correspon al Govern i als gremis, els cambrers "no són policies", motiu pel qual ha emplaçat la ciutadania a "pensar en el col·lectiu" i complir. Argimon ha insistit que la tercera onada "no és descartable" i que, en canvi, si se seguís una evolució positiva, l'estiu del 2021 podria ser "millor" que el del 2020. "És molt important la coresponsabilitat de tots en què les mesures de prevenció les complim", ha demanat.Sobre el pla de vacunació, Argimon ha explicat que caldrà personal "entrenat" en la temperació de vacunes per sota dels 80 graus, tenint present que les primeres dosis que arribaran són les de Pfizer. Per vacunar el primer col·lectiu de persones durant el primer trimestre del 2021 es faran servir equips mòbil i punts centralitzats.Pel que fa al sistema de rastreig, el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha explicat que una de les dificultats que cal revertir és que les persones contagiades detallin tots els contactes. "En diuen pocs. Depèn del que les persones puguin recordar", ha admès. Per suplir aquesta mancança, ha dit, s'està estudiant utilitzar la intel·ligència artificial per fer rastreig a partir dels indrets on la persona contagiada indiqui que ha estat. És a dir, una eina que emeti alarmes quan conflueixi espai i temps de diferents persones contagiades.També ha assegurat que, de moment, l'aplicació Radar Covid no té un alt ús entre la ciutadania.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor