Una dona accepta quatre mesos i mig de presó per apunyalar el seu fill durant una discussió

L'acusada d'apunyalar el seu fill de 17 anys, l'agost de 2019 a Lleida, ha reconegut els fets en el judici de conformitat que ha tingut lloc aquest dimecres al jutjat de Lleida i ha acceptat quatre mesos i mig de presó per un delicte de lesions imprudents. Tot i que inicialment la Fiscalia l'acusava d'un delicte d'intent d'homicidi, finalment ha accedit a reduir els càrrecs, tal com sol·licitava l'advocat de la defensa, Daniel Ibars.El lletrat destaca que finalment les parts han entès que els fets van passar durant una baralla i que la mare no tenia cap intenció de matar el seu fill. Després de recuperar-se de les ferides, el jove va estar ingressat a l'Hospital Santa Maria de Lleida per suposats problemes mentals i de drogoaddiccions.Els fets van passar el 29 d'agost de 2019 al domicili familiar. El jutjat d'instrucció 4 de Lleida va ordenar l'ingrés a presó de la dona el 30 d'agost de 2019 però el seu advocat va recórrer aquesta decisió. Després d'escoltar les declaracions tant de la dona com d'alguns dels familiars, el jutge va decidir el 2 d'octubre deixar-la en llibertat.L'avi del noi el va denunciar una setmana abans dels fets perquè el jove hauria agredit l'àvia. De les declaracions familiars es desprèn que el jove feia anys que maltractava física i verbalment la mare i que el dia de l'agressió el noi havia d'anar a declarar per la denúncia del seu avi contra ell però no es volia aixecar del llit.

