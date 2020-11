Budó obre la porta a celebrar les eleccions durant més d'un dia si hi ha consens

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que l'executiu està disposat a allargar la jornada electoral del 14-F més d'un dia si així ho acorda la majoria de partits. "Si veiem que alguns dels mecanismes no queden prou garantits i que cal reforçar les eleccions allargant-ne la durada, un dia més o el que sigui, si hi ha acord entre formacions, hi estem disposats", ha afegit. La consellera ha recordat que això requeriria una modificació puntual de la llei electoral.Budó ha explicat que en els pròxims dies, sense concretar, el Procicat anirà aprovant els diferents protocols sobre les eleccions al Parlament. I ha assegurat que després les propostes aprovades es traslladaran a una taula de partits on s'acabaran de consensuar. "Volem escoltar i tenir en compte les seves consideracions", ha conclòs.La portaveu del Govern va especular la setmana passada amb un eventual ajornament de la votació del 14-F si la situació sanitària ho requeria, si bé després va rectificar i ja va avançar que una opció sobre la taula era la votació durant més d'una jornada.

