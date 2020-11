Un jove s'enfronta a sis anys de presó per la protesta contra el trasllat dels presos a Madrid el 2019

Un manifestant independentista s'enfronta aquest dijous a sis anys de presó per les protestes que van tenir lloc l'1 de febrer de 2019 amb motiu del trasllat dels presos polítics a Madrid per assistir al judici de l'1-O al Tribunal Suprem. La Fiscalia l'acusa d'un delicte de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i dos delictes de lesions. Segons el ministeri fiscal, l'acusat va participar de la manifestació convocada pels CDR "amb l'objectiu de pertorbar la pau i la convivència ciutadana i atacar edificis governamentals".La vista oral comença a les 10h a l'Audiència de Barcelona. La Fiscalia sosté en l'escrit d'acusació que el jove duia petards, proteccions metàl·liques, guants amb proteccions, un mocador per tapar el rostre i un casc integral. Durant la concentració es va llançar pintura i pirotècnia contra edificis governamentals i contra agents de la policia que protegien la Prefectura de la Via Laietana. El fiscal assegura que l'acusat va intentar agredir agents dels Mossos amb el casc i va provocar-los lesions.Així, la Fiscalia aporta documentació per acreditar les ferides que van rebre els agents, a banda del delicte de desordres públics comès en el marc de la manifestació. Per tot plegat, demana dos anys de presó pels desordres públics i quatre anys més pel concurs ideal de la resta de delictes. A més, també demana una multa de més de 15.000 euros.

