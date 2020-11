Catalunya s'inclina per mantenir les trobades de 10 persones per Nadal

Altres notícies que et poden interessar

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat a TV3 que hi haurà reunions aquest cap de setmana per perfilar com serà el Nadal a Catalunya. Sobre la taula es manté la proposta de reunions de fins a 10 persones, tot i la proposta de l'Estat de limitar-les a sis , i la possibilitat de flexibilitzar el toc de queda les nits de Nadal i Cap d'Any.Ha defensat també no avançar el pas al segon tram abans del pont i mantenir-lo en el dia 7 de desembre, que és quan finalitza el primer. "Hem de ser seriosos", ha dit. També ha apostat per fer tests a la sortida i retorn dels usuaris de residències perquè puguin viure aquests dies en família. D'altra banda, ha reconegut que si es poguessin donar més ajuts no s'estaria fent una reobertura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor