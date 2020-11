​Els comuns i Unides Podem del País Valencià creen un grup de treball per impulsar la reforma del finançament autonòmic

La líder de CatECP, Jéssica Albiach, s'ha reunit aquest dimecres amb el vicepresident segon de la Generalitat valenciana, Rubén Martínez, i la portaveu d'Unides Podem del País Valencià, Naiara Davó, amb qui ha constituït un grup de treball per impulsar la reforma del sistema de finançament autonòmic.La reunió ha tingut lloc a les Corts Valencianes amb l'objectiu de modificar un sistema "caducat des de fa cinc anys i que penalitza territoris com Catalunya, el País Valencià i Balears", ha dit Albiach.La líder dels comuns ha apostat per un nou sistema "just, equitatiu i que mantingui el component de solidaritat" i per això ha reclamat "reforçar l'eix mediterrani per seguir empenyent el govern central per fer polítiques públiques valentes".

