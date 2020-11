A presó una parella que va apallissar i robar un home a la sortida d'un restaurant a Terrassa

Un home i una dona han entrat a presó per un delicte de robatori amb violència i lesions a Terrassa. Es tracta d'una parella sentimental de 40 i 35 anys, respectivament, que van ser detinguts pels Mossos el 19 de novembre al seu domicili després d'una investigació.Els fets van tenir lloc el 13 d'octubre, a la una de la matinada. La víctima sortia d'un sopar en un establiment del carrer Emili Badiella, al barri de Sant Pere. La parella se li va acostar i el va començar a colpejar "amb molta violència", segons els Mossos, fins a fer-li perdre el coneixement. Aleshores, li van robar el rellotge, la cartera i la documentació personal, i van fugir del lloc.Els dos sospitosos van passar a disposició del jutjat de Terrassa, que va decretar presó per tots dos. L'home i la dona ja tenien antecedents, i van ser reconeguts per testimonis. Abans ja havien estat denunciats per atemptat contra agents de la Policia Municipal de Terrassa i per maltractament domèstic.

