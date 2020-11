Sanitat posposa l'acord amb les autonomies sobre com s'ha d'afrontar el Nadal

Altres notícies que et poden interessar

Com s'ha d'afrontar el Nadal? A les portes de desembre, és la pregunta que es fa bona part de la ciutadania i que està a l'agenda dels governs. De fet, el Ministeri de Sanitat aspirava arribar a un consens de les recomanacions amb les autonomies a la reunió del consell interterritorial que s'ha celebrat aquest dimecres. Amb tot, un cop s'ha constatat que hi ha discrepàncies, el ministre Salvador Illa ha explicat que es donen una setmana més de marge, fins al dimecres de la setmana que ve, per intentar tancar-lo.Dos dels principals punts de discrepància són el límit màxim de persones que es podran trobar per festes i quina excepció es fa pel toc de queda les nits de Nadal i de Cap d'Any. Sobre la primera qüestió, l'esborrany de la Moncloa planteja que les trobades siguin d'un màxim de sis persones , però algunes autonomies com Catalunya contemplen que aquestes siguin de fins a deu persones de dues bombolles de convivència, un topall amb el qual també treballa la Comunitat de Madrid.Pel que fa al toc de queda, la recomanació de Sanitat és que en aquestes dues dates assenyalades es retardi el seu inici fins a la una de la matinada i que s'allargui fins a les sis del matí. Amb tot, la Generalitat, per exemple, no ha fixat encara cap flexibilització -el pla de reobertura manté el toc de queda a les deu per aquelles dates-, tot i que no descarta fer-ne. Aquest dimarts, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va assegurar que serien "sensibles" a l'hora de definir el format de les festes nadalenques. Sigui com sigui, l'objectiu del ministre Illa és que, encara que es tracti de recomanacions, aquestes estiguin consensuades amb la gran majoria de territoris, motiu pel qual no s'ha tancat aquest dimecres la proposta. "Requereix de més treball", ha resumit. Amb tot, ha assegurat que totes les autonomies manifesten "preocupació" i ha demanat "sensatesa i prudència" a l'hora de definir com afrontar el Nadal. De fet, encara que la vocació sigui acordar uns criteris uniformes arreu, Illa ha reconegut que al final seran les autonomies les que decidiran com adaptar les recomanacions a la realitat dels seus territoris. "Aquest Nadal haurà de ser diferent per poder-ne celebrar d'altres", ha indicat la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias.Durant la reunió del consell interterritorial, s'ha distribuït a les autonomies el pla de vacunació que va explicar la Moncloa aquest dimarts. També s'ha anunciat que hi ha cinc contractes tancats per cinc vacunes diferents i que està en vies d'assolir-se un amb Moderna. Per ara, però, no s'han especificat els 18 grups poblacionals que es prioritzaran a l'hora de subministrar les primeres dosis de la vacuna, previsiblement a principis de l'any que ve.

