El comiat de Leo Messi a Maradona: «El Diego és etern»

Un dia molt trist per a tots els argentins i per al futbol. Ens deixa , però no se'n va, perquè el Diego és etern".

La mort de Diego Armando Maradona als 60 anys ha commocionat el món de l'esport, no només a Argentina sinó arreu. El considerat per molts un dels millors futbolistes de la història ha deixat empremta per la seva trajectòria dins i fora dels camps, amb un camí vital de clarobscurs que l'han convertit en mite. El capità i estrella del Barça, Leo Messi, s'ha acomiadat de Maradona en una sentida publicació al seu compte oficial d'Instagram: "Les primeres reaccions han arribat des del seu país natal. El club amb què va debutar, Argentinos Juniors, s'ha acomiadat de Maradona amb un "Diego etern", mentre que el club de la seva vida, el Boca Juniors, ha agraït al Pelusa, el seu sobrenom, les "alegries".També el seu etern rival, el River Plate, s'ha acomiadat de Maradona "fins sempre", mentre que l'Associació Argentina de Futbol també ha expressat el seu condol. "Sempre estaràs als nostres cors", han publicat al seu compte de Twitter. El Nàpols, on Maradona també va jugar, s'ha acomiadat d'ell amb un "per sempre".César Luis Menotti, qui va ser entrenador seu al Barça la temporada 1983-84 ha assegurat estar "destruït" per la mort de Maradona. El club blaugrana també ha publicat un missatge a Twitter pe acomiadar l'astre argentí. "Gràcies per tot, Diego", s'hi pot llegir, amb una imatge de Maradona al Camp Nou en la sea etapa de jugador.També s'ha pronunciat el compte oficial de Twitter encarregat de difondre el llegat de Johan Cruyff. "Ets etern", ha publicat, acompanyant el text d'una foto de Maradona amb l'exentrenador holandès del Barça. Tamé s'ha pronunciat el seu excompamy al Barça Julio Alberto: "Ha estat el millor company del món". Josep Maria Minguella, un dels artífexs de la contractació de Maradona per al Barça ha assegurat a Catalunya Ràdio que per a ell Maradona era un "ídol". "Estic dolgut de com l'ha tractat molta gent", ha assegurat.També han mostrat el seu condol alguns dels precandidats a les eleccions del Barça. Víctor Font ha volgut agrair a Maradona els "moments de passió". També s'hi ha sumat Toni Freixa: "Se'ns han emportat un tros de cor".Pelé també ha expressat el seu condol per la mort de Maradona: "Algun dia xutarem una pilota junts al cel". Altres figures del futbol també s'han volgut acomiadar, com Iker Casillas. L'exporter del Madrid ha assegurat que era un "dia trist". Tamé han expressat el seu condol Cristiano Ronaldo, Neymar Junior o Usain Bolt, que ha qualificat Maradona de "llegenda".La selecció de futbol argentina, que no ha tornat a guanyar un Mundial des que Maradona era a les seves filles s'ha acomiadat del seu referent precisament amb una fotografia seva aixecant la Copa del Món: "Fins sempre Diego. Seràs etern a cada cor del planeta futbol".

