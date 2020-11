La samarreta d’una diputada de Vox que ha indignat la xarxa en el dia contra la violència masclista

La diputada de Vox al Congrés, Carla Toscano, ha estat protagonista a les xarxes i a la cambra espanyola aquest dimecres al matí per una samarreta contra les feministes. A l'entrar al Congrés dels Diputats, Toscano ha revelat que duia un estampat en lletres negres que s'hi podia llegir "Feminist Tears", que vol dir llàgrimes feministes. La polèmica samarreta ha estat protagonista perquè la diputada de Vox l'ha dut avui, 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Contra les Dones.

La samarreta és "una resposta" a un dels mems més utilitzats a les xarxes socials, el male tears (llàgrimes masculines) que es fa servir per retratar un home que s'està queixant per quelcom sense tenir en compte els seus privilegis en un sistema patriarcal. La xarxa, precisament, ha estat molt crítica amb Toscano per dur aquesta samarreta en una data assenyalada com la d'avui.

Les institucions han apel·lat aquest dimecres els homes perquè denunciïn i combatin la violència masclista que observin o coneguin en altres homes, com amics o familiars. "És hora que us feu responsables i intervingueu", recull el manifest unitari llegit per la seva autora, l'advocada Carla Vall, en l'acte institucional central del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.El manifest insta els homes a fer-se "còmplices" d'un món millor i avisa els agressors que "no hi haurà cap espai per la a la impunitat". "Les violències masclistes només es poden eliminar des de l'arrel", ha conclòs Vall durant l'acte a plaça Sant Jaume. El manifest d'enguany ha estat marcat per la pandèmia i ha recordat les dones que han hagut de conviure durant el confinament amb l'agressor."S'ha demostrat que per a moltes ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i violència", ha llegit Vall, que s'ha dirigit a les dones que han "resistit" i ho han explicat, a les que han pogut "escapar" i a les que actualment segueixen a casa.Davant d'aquest context, Vall ha expressat a través de la lectura del manifest el "ferm compromís" de les institucions per desplegar polítiques públiques que garanteixin l'atenció i la reparació de les supervivents i ha mostrat reconeixement cap a les persones que han fet el pas de sortir de la situació de violència i les entitats i les associacions que han atès l'emergència.