L'Audiència Nacional condemna a fins a 15 anys a la trama Gürtel per la visita del Papa a València el 2006

L'Audiència Nacional ha condemnat a fins a 15 anys de presó a la trama Gürtel per la visita del Papa Benet XVI a València el juliol del 2006. La sentència, feta pública aquest dimecres, conclou que l'adjudicació al Grup Correa del contracte dels serveis de pantalles, so i megafonia per l'esdeveniment va ser il·legal i va implicar un sobrecost de 3,2 milions d'euros per a l'erari públic.En una resolució de 556 pàgines, la secció segona de la Sala Penal condemna a 19 dels 23 acusats per delictes de prevaricació, malversació i frau a l'administració pública així com falsedat documental o blanqueig.Les penes als principals acusats són de 13 anys i 7 mesos a Francisco Correa, líder del Grup, a 15 anys i cinc mesos a la seva mà dreta, Pablo Crespo, a 6 anys i 9 mesos al col·laborador Álvaro Pérez i a l'exdirector de RTVV Pedro García i a 11 anys i 7 mesos al vicepresident de TECONSA, José Luis Martínez.La resta d'acusats tenen penes que van des dels vuit mesos de presó a tres anys. Dues persones han estat absoltes i dos processats han mort.La sentència afirma que l'adjudicació directa de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) de forma directa a favor de TECONSA, del Grup Correa, va suposar un enriquiment il·lícit de 3.205.375 euros. Aquesta quantitat va ser "repartida entre els acusats amb influència decisiva en el procés d'adjudicació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor